Переживших 90-е россиян могут признать льготниками

Депутат заявил, что последствие перестройки стали катастрофой для миллионов граждан, особенно тем, кто встретил и прожил 90-е в возрасте 25-45 лет. Чернышов добавил, что в России в это время существенно повысилась смертность и упала рождаемость, а многие «жертвы перестройки» не дожили до лучших времен, либо получили тяжелые заболевания.

В этой связи парламентарий реализовать меры поддержки для этой категории россиян, правда, не уточнил, какие именно, сообщает Ura.ru

