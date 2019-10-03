Переживших 90-е россиян могут признать льготниками

3 октября 201908:30

Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести в России новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки», сообщает RT. Парламентарий направил соответствующую инициативу главе Минтруда Максиму Топилину.

Льготников предлагают хоронить за счёт бюджета

Депутат заявил, что последствие перестройки стали катастрофой для миллионов граждан, особенно тем, кто встретил и прожил 90-е в возрасте 25-45 лет. Чернышов добавил, что в России в это время существенно повысилась смертность и упала рождаемость, а многие «жертвы перестройки» не дожили до лучших времен, либо получили тяжелые заболевания.

В этой связи парламентарий реализовать меры поддержки для этой категории россиян, правда, не уточнил, какие именно, сообщает Ura.ru

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ФОТО: vk.com
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