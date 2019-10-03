Переживших 90-е россиян могут признать льготниками
Зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести в России новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки», сообщает RT. Парламентарий направил соответствующую инициативу главе Минтруда Максиму Топилину.
Депутат заявил, что последствие перестройки стали катастрофой для миллионов граждан, особенно тем, кто встретил и прожил 90-е в возрасте 25-45 лет. Чернышов добавил, что в России в это время существенно повысилась смертность и упала рождаемость, а многие «жертвы перестройки» не дожили до лучших времен, либо получили тяжелые заболевания.
В этой связи парламентарий реализовать меры поддержки для этой категории россиян, правда, не уточнил, какие именно, сообщает Ura.ru
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