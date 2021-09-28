Зюганова возмутило блокирование приёмной депутата КПРФ в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты примут «все необходимые меры» в связи с блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приёмной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, сообщает ТАСС.

Политик отметил, что считает действия стражей порядка «уголовным преступлением».

«Те, кто атаковал эту приёмную, должны понимать, что они совершают уголовное преступление. Это совершенно недопустимо, это грубое нарушение закона», - заключил Зюганов.

Лидер компартии добавил, что ещё до инцидента с Мельниковым направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором указал на факты нарушения прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что приёмную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова с проверкой пришли сотрудники полиции. По его словам, коммунисты считают визит стражей порядка попыткой сорвать подачу в суд исков КПРФ по дистанционному электронному голосованию.

