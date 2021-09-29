В полиции назвали заявления КПРФ не соответствующими действительности

Заявления представителей КПРФ о якобы намеренном блокировании связанных с партией офисов в Москве не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

В сообщении говорится, что коммунисты «пытаются придать политический окрас законным действиям сотрудников полиции», которые заняты выявлением и задержанием лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных мероприятиях в Москве 20 и 25 сентября 2021 года,

В ведомстве уточнили, в офисе юридической службы московского горкома КПРФ на Симферопольском бульваре более пяти суток находится гражданин Иванов, который пытается таким образом «избежать административной ответственности за высказанные ранее призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях».

Кроме того, в здании приёмной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова в Старом Толмачевском переулке находился гражданин Биджев, пытающийся «аналогичным способом уйти от административной ответственности» по той же статье КоАП, что и Иванов.

В столичном главке добавили, что полиция продолжит выявлять участников несанкционированных акций, а также лиц, призывающих граждан к участию в подобных мероприятиях.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов заявил, что приёмную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова с проверкой пришли сотрудники полиции. По его словам, коммунисты считают визит стражей порядка попыткой сорвать подачу в суд исков КПРФ по дистанционному электронному голосованию.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает действия стражей порядка «уголовным преступлением».

