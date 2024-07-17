Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций

Так он прокомментировал политику действующей американской администрации в отношении России. Бывший лидер США дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» Россию за спецоперацию.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

