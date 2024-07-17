Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил Bloomberg, что не является сторонником санкций.
Так он прокомментировал политику действующей американской администрации в отношении России. Бывший лидер США дал понять, что в равной степени прохладно относится к идее защиты Тайваня от возможного вторжения материкового Китая и попыток «наказать» Россию за спецоперацию.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо обязательно подсчитать размер ущерба от антироссийских санкций и потребовать компенсацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что Россия могла вступить в НАТО после распада СССР
- Трамп заявил, что не является сторонником антироссийских санкций
- Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО
- СМИ: Россия является страной с самой массовой артиллерией в мире
- Трамп заявил, что покушение повлияло на него
- Иран отверг заявление о роли в покушении на Трампа
- Медведев: Украину нужно принудить к миру исключительно на условиях РФ
- Штаб Трампа готов к возможному отказу демократов от Байдена
- Заведено дело из-за грязи и паутины в детском лагере на Кубани
- Cын Трампа: Покушение изменило отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru