Генсек ООН прибыл в Одессу

Накануне во Львове, в рамках визита на Украину, генсек ООН принял участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи украинский президент заявил, что Киев пойдет на переговоры с представителями Москвы, но только после вывода российских войск с территории Украины. Турецкий лидер, в свою очередь, сообщил, что Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине.

Ранее а Минобороны России сообщили, что киевские власти запланировали «резонансную провокацию» в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

