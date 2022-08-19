Генсек ООН прибыл в Одессу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Одесский порт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

«Одесса, порт. Генсек ООН Гутерреш прибыл», - цитирует пост Гончаренко РИА Новости.

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Накануне во Львове, в рамках визита на Украину, генсек ООН принял участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи украинский президент заявил, что Киев пойдет на переговоры с представителями Москвы, но только после вывода российских войск с территории Украины. Турецкий лидер, в свою очередь, сообщил, что Анкара продолжит прилагать усилия для мира на Украине.

Ранее а Минобороны России сообщили, что киевские власти запланировали «резонансную провокацию» в период визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

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ФОТО: flickr/World Economic Forum
ТЕГИ:ВизитОдессаООН
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