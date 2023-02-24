Гурулев: «СВО вскрыла огромное количество проблем в нашей стране и в Вооружённых силах»

Гурулев подчеркнул, что на полях СВО российские военные сражаются не с Украиной, а с Западом.

«Это первое подобное столкновение нашего Отечества с коллективным Западом. И, конечно, первое осмысленное столкновение Запада с нами. Предсказать исход этого противостояния сейчас очень сложно, но это вопрос только о том, как именно будет выглядеть наша Победа. Потому что не победить мы не можем», – отметил он.

По словам парламентария, СВО обнаружила множество проблем в России в целом и в российских войсках в частности.

«СВО вскрыла огромное количество проблем в нашей стране и в Вооружённых силах, и начинать её следовало хотя бы ради того, чтобы вскрыть эти нарывы и выпустить бюрократический и весь прочий системный гной», – убежден Гурулев.

Он полагает, что процесс чистки будет долгим и может продолжится после окончания спецоперации.

«Мы это испытание проходим не без сбоев. Мне неприятно, например, видеть, как работает у нас принцип "кому война, а кому мать родна", и неприятно наблюдать за тем, как к теме СВО пытаются прислониться самые разные негодяи. Но, уверен, это всего лишь издержки глобального очищения», – высказал свою позицию Андрей Гурулев.

Он также обратил внимание на то, что Россия сменила тактику соглашательства с Западом и начала отстаивать свои интересы и высказал уверенность в победе России.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».