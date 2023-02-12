Гурулев повторил мысль о применении ядерного оружия против Запада

Член комитета Госдумы по обороне России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что до Запада необходимо донести мысль о готовности Москвы применить ядерное оружие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом

Так парламентарий поддержал выступление по той же теме политолога Сергея Михеева в программе «СоловьёвLIVE».

«Тезис один и крайне простой, я его тоже многократно озвучивал – нужно чётко обозначить Западу, что мы близки к применению ядерного оружия», - написал Гурулев.

По его мнению, Россия готова к этому с военной точки зрения. А с идеологической - лучшего момента подобрать нельзя.

«Все так или иначе признают, что мы находимся в состоянии гибридной войны с НАТО, так давайте использовать наш главный козырь», - призвал генерал-лейтенант.

Ранее на фоне заявлений первых лиц государства о возможности использования Россией ядерного оружия сенатор Андрей Клишас заявил, что сегодня нет реальной угрозы ядерной войны, а у России крупнейший ядерный потенциал.

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ФОТО: WikiImages с сайта Pixabay
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