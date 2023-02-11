В Госдуме заявили, что Россия без ядерного оружия была бы атакована Западом
Коллективный Запад атаковал бы Россию, если бы страна не обладала ядерным оружием. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с РИА Новости.
По мнению парламентария, мир был спасен от ядерной катастрофы после подписания в 1943 году советским вождем Иосифом Сталиным решения о начале работ по созданию ядерного оружия в СССР.
«Сегодня мир спасает "бомба [президента России Владимира] Путина". Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом», — считает Морозов.
Кроме того, депутат высказал мнение, что новые международные ограничительные договоры в сфере ядерного оружия возможны. Однако для этого необходима полная взаимность, также соглашения должны заключаться «не в ущерб нашим нынешним преимуществам».
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