Новости за ночь: Путин встретится с группой по изменению Конституции в четверг

Первое рабочее совещание глава государства проведет в пятницу, 17 января, сообщил участник группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

О возможных изменениях Конституции РФ Путин говорил в обращении к Федеральному Собранию 15 января. Речь шла об ограничении количества президентских сроков, расширении полномочий Госдумы по формированию правительства, о придании Конституции приоритета относительно норм международного законодательства, о закреплении статуса и роли Госсовета.

Вечером того же дня в Кремле сообщили о создании рабочей группы, которая поможет готовить предложения по изменению Конституции. В неё вошли, в частности, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, казачий атаман Николай Долуда, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент «Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева» Лео Бокерия, пианист Денис Мацуев, ряд членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, членов региональных ЗакСобраний.

Предполагается, что работа по изменению Конституции может быть завершена уже в 2020 году.

