«Гуманитарная катастрофа»: В Госдуме призвали Приднестровье добиваться международной помощи

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил НСН, что из-за ситуации с поставками газа тысячи людей остаются без денег. 

В Приднестровье тысячи людей остались без работы и без денег из-за перекрытия поставок российского газа, ситуация требует международного вмешательства, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН.

Накануне президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский направил письма в ООН и ОБСЕ. Он пожаловался на глубокий кризис в отношениях с Молдавией, обвинив Кишинев в саботировании переговоров. По его словам, ситуация может привести к гуманитарной катастрофе в регионе. Калашников заявил, что ситуация действительно требует вмешательства международных организаций.

«То, что там критическая ситуация, совершенно точно, Красносельский правильно обратился. Мы пытаемся им помочь по линии Госдумы, разговаривали с их парламентариями. Но нужно подключать и международные организации, сделать это нужно. Парламент Приднестровья тоже должен был бы обратиться, и в ПАСЕ», - отметил Калашников.

По его словам, российский газ не поступает в Приднестровье, что ставит под угрозу существования целые заводы, а тысячи людей остаются без работы и без денег.

Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией

«Речь идет о том, что перекрывается газ, который идет из России, останавливаются заводы, которые работают на этом газе в Приднестровье. Людей пришлось распустить, тысячи людей остались без работы, без денег, без средств к существованию. Конечно, это чревато гуманитарной катастрофой», - объяснил собеседник НСН.

Ранее бывший председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VI созыва Александр Щерба сказал в эфире НСН, что Молдавия попытается дестабилизировать обстановку в Приднестровье на фоне желания политической элиты угодить Западу.

Накануне сообщалось, что компания «Молдовагаз» ограничила поставки газа в Приднестровье с октябрьских 3,9 млн кубометров до 2,3 млн кубометров в сутки, притом что даже прежний объем покрывал только треть от общей потребности региона.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазПриднестровьеМолдавия
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