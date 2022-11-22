«Гуманитарная катастрофа»: В Госдуме призвали Приднестровье добиваться международной помощи

В Приднестровье тысячи людей остались без работы и без денег из-за перекрытия поставок российского газа, ситуация требует международного вмешательства, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с НСН.

Накануне президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский направил письма в ООН и ОБСЕ. Он пожаловался на глубокий кризис в отношениях с Молдавией, обвинив Кишинев в саботировании переговоров. По его словам, ситуация может привести к гуманитарной катастрофе в регионе. Калашников заявил, что ситуация действительно требует вмешательства международных организаций.

«То, что там критическая ситуация, совершенно точно, Красносельский правильно обратился. Мы пытаемся им помочь по линии Госдумы, разговаривали с их парламентариями. Но нужно подключать и международные организации, сделать это нужно. Парламент Приднестровья тоже должен был бы обратиться, и в ПАСЕ», - отметил Калашников.

По его словам, российский газ не поступает в Приднестровье, что ставит под угрозу существования целые заводы, а тысячи людей остаются без работы и без денег.