Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к России с рядом предложений, чтоб решить проблему с газом на фоне сокращения Кишиневом поставок, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

По его словам, 1 ноября были отправлены официальные обращения по линии президента Приднестровья в адрес президента Российской Федерации, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и компании «Газпром».