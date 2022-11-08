Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к России с рядом предложений, чтоб решить проблему с газом на фоне сокращения Кишиневом поставок, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.
По его словам, 1 ноября были отправлены официальные обращения по линии президента Приднестровья в адрес президента Российской Федерации, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и компании «Газпром».
Накануне сообщалось, что компания «Молдовагаз» ограничила поставки газа в Приднестровье с октябрьских 3,9 млн кубометров до 2,3 млн кубометров в сутки, притом что даже прежний объем покрывал только треть от общей потребности региона.
На фоне этого бывший председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VI созыва Александр Щерба сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Молдавия попытается дестабилизировать обстановку в Приднестровье на фоне желания политической элиты угодить Западу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США
- Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией
- СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
- Французы назвали русофобией отстранение дирижера Спивакова
- Экономике ФРГ предрекли потерю 110 млрд евро из-за роста цен на нефть и газ
- В Госдуме заявили о разработке кодекса чести деятелей культуры
- Климатолог спрогнозировал массовую миграцию из Бразилии и Индии
- Глава Евросовета призвал ЕС диверсифицировать источники энергии
- «Первый канал» выиграл дело против Google
- МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru