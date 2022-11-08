Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики обратились к России с рядом предложений, чтоб решить проблему с газом на фоне сокращения Кишиневом поставок, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

По его словам, 1 ноября были отправлены официальные обращения по линии президента Приднестровья в адрес президента Российской Федерации, администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и компании «Газпром».

В Приднестровье готовятся к «провокациям» и «выживанию» из-за ограничений поставок газа

Накануне сообщалось, что компания «Молдовагаз» ограничила поставки газа в Приднестровье с октябрьских 3,9 млн кубометров до 2,3 млн кубометров в сутки, притом что даже прежний объем покрывал только треть от общей потребности региона.

На фоне этого бывший председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VI созыва Александр Щерба сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Молдавия попытается дестабилизировать обстановку в Приднестровье на фоне желания политической элиты угодить Западу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияГазпромПриднестровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры