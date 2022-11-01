В Приднестровье готовятся к «провокациям» и «выживанию» из-за ограничений поставок газа

«Это калька с европейской риторики. В данном случае Молдова не может себе позволить выступать с прагматических позиций, заботясь о собственном народе. Молдова разменивает население и экономическую стабильность на политическую приверженность с надеждой на то, что нынешнюю элиту молдавскую не забудут. Те сложности, которые будут переживать другие более богатые страны европейского континента, приведут к понижению уровня жизни, допустим, в Германии, Франции. В Молдове такие же падения экономики могут привести к невозможности выживания среднестатистического человека», - объяснил собеседник НСН.

По его словам, Россия пытается влиять на ситуацию, исключая политический вариант решения вопроса, но компромисс может быть найден только при участии властей Молдавии.

«При этом «Газпром» пытается влиять на эту ситуацию. Приезд и прямые контакты с Кишинёвом были. Владимир Путин заявил о том, что Россия не хочет этот вопрос переводить в политическую плоскость. Я уверен, что компромисс можно найти, если не будет политики со стороны Молдовы», - заключил Щерба.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что режиму Майи Санду пока ничего не угрожает, но если Запад не хочет получить отрицательный рейтинг среди населения, то ему надо перестать поддерживать нынешнюю власть.

Между тем, в Кишиневе против политики правительства и Санду уже восемь недель протестует оппозиция. На фоне энергетического кризиса в стране и роста тарифов снабжающие организации рекомендуют молдаванам готовить еду на огне, пореже открывать холодильник, а власти - снизить температуру обогрева в квартирах и реже пользоваться лифтами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

