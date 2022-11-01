В Приднестровье готовятся к «провокациям» и «выживанию» из-за ограничений поставок газа
Александр Щерба рассказал НСН, что власти Молдавии в попытках угодить Западу принимают решения, которые провоцируют дестабилизацию в регионе.
Молдавия попытается дестабилизировать обстановку в Приднестровье на фоне желания политической элиты угодить Западу, заявил бывший председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VI созыва Александр Щерба в эфире НСН.
Накануне сообщалось, что компания «Молдовагаз» ограничила поставки газа в Приднестровье с октябрьских 3,9 млн кубометров до 2,3 млн кубометров в сутки, притом что даже прежний объем покрывал только треть от общей потребности региона. Действия Молдовы участники совещания Совета Безопасности ПМР назвали беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья.
«Прецедента такого не было. Как сейчас поступят власти Кишинева, сложно сказать, потому что все больше и больше складывается впечатление, что власть Молдовы не принимает решения, а только их исполняет. Какое будет принято решение на Западе, мы можем только догадываться. То, что это будут провоцирующие решения, чтобы дестабилизировать обстановку в Приднестровье, исключать мы не можем», - отметил Щерба.
По его словам, власти Молдавии не обращают внимания на проблемы местных жителей в попытке угодить Западу.
«Это калька с европейской риторики. В данном случае Молдова не может себе позволить выступать с прагматических позиций, заботясь о собственном народе. Молдова разменивает население и экономическую стабильность на политическую приверженность с надеждой на то, что нынешнюю элиту молдавскую не забудут. Те сложности, которые будут переживать другие более богатые страны европейского континента, приведут к понижению уровня жизни, допустим, в Германии, Франции. В Молдове такие же падения экономики могут привести к невозможности выживания среднестатистического человека», - объяснил собеседник НСН.
По его словам, Россия пытается влиять на ситуацию, исключая политический вариант решения вопроса, но компромисс может быть найден только при участии властей Молдавии.
«При этом «Газпром» пытается влиять на эту ситуацию. Приезд и прямые контакты с Кишинёвом были. Владимир Путин заявил о том, что Россия не хочет этот вопрос переводить в политическую плоскость. Я уверен, что компромисс можно найти, если не будет политики со стороны Молдовы», - заключил Щерба.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил НСН, что режиму Майи Санду пока ничего не угрожает, но если Запад не хочет получить отрицательный рейтинг среди населения, то ему надо перестать поддерживать нынешнюю власть.
Между тем, в Кишиневе против политики правительства и Санду уже восемь недель протестует оппозиция. На фоне энергетического кризиса в стране и роста тарифов снабжающие организации рекомендуют молдаванам готовить еду на огне, пореже открывать холодильник, а власти - снизить температуру обогрева в квартирах и реже пользоваться лифтами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Базы военкоматов подключат к данным ЗАГС и ФНС
- СМИ: В США застрелили рэпера Takeoff
- В Кремле не видели обращения блогеров о разблокировке Instagram* и Facebook*
- Мобилизованных россиян выгнали на мороз из-за приезда в часть губернатора
- Песков: Указ Путина о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен
- Стивен Кинг пригрозил уйти из Twitter из-за платной галочки верификации
- Тиньков решил отозвать свой бренд «Тинькофф» из банка
- Богатейшие россияне с начала 2022 года потеряли более 83 млрд долларов
- Суд оштрафовал «Википедию» за неудаление фейков о спецоперации
- Умер 33-летний боец ММА Александр Писарев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru