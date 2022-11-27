Губернатор Ведерников раскрыл попытки НАТО нарушить границу Псковской области РФ

Глава Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) НАТО пытались пересечь российскую границу в регионе. Видео своего выступления на Псковском международном медиафоруме губернатор разместил в Telegram-канале.

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«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — рассказал Ведерников.

По мнению псковского губернатора, «мирное взаимодействие» НАТО с Россией обострилось, когда Москва начала спецопераци на Украине. Михаил Ведерников раскритиковал политику «добрососедства» Североатлантического альянса, отмечает Газета.ru

Ранее стало известно, что Белый дом планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщает Reuters.

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Фото: defense.gov
ТЕГИ:Псковская ОбластьГубернаторНАТОБеспилотники
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