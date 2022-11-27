Губернатор Ведерников раскрыл попытки НАТО нарушить границу Псковской области РФ

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были и попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — рассказал Ведерников.

По мнению псковского губернатора, «мирное взаимодействие» НАТО с Россией обострилось, когда Москва начала спецопераци на Украине. Михаил Ведерников раскритиковал политику «добрососедства» Североатлантического альянса, отмечает Газета.ru

Ранее стало известно, что Белый дом планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщает Reuters.



