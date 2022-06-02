СМИ: США планируют продать Украине четыре беспилотника

По данным агентства, продажу летательных аппаратов может заблокировать Конгресс США. В настоящее время сделка находится на рассмотрении в Пентагоне.

Часть средств из предоставленной Киеву помощи в 40 миллиардов долларов направят на финансирование возможной продажи беспилотников и на обучения украинских военных их использованию.

На днях система радиоэлектронной борьбы российских Вооруженных сил России помешала беспилотному летательному аппарату НАТО вести разведку над акваторией Чёрного моря.

