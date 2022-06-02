СМИ: США планируют продать Украине четыре беспилотника

Белый дом планирует продать Украине четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire, сообщает Reuters.

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По данным агентства, продажу летательных аппаратов может заблокировать Конгресс США. В настоящее время сделка находится на рассмотрении в Пентагоне.

Часть средств из предоставленной Киеву помощи в 40 миллиардов долларов направят на финансирование возможной продажи беспилотников и на обучения украинских военных их использованию.

На днях система радиоэлектронной борьбы российских Вооруженных сил России помешала беспилотному летательному аппарату НАТО вести разведку над акваторией Чёрного моря.

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Фото: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:УкраинаСШАБеспилотники
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