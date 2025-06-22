Губернатор: В Смоленской области отразили атаку БПЛА
22 июня 202510:06
Ночью 22 июня российские силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ. Политик подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения в регионе также не были зафиксированы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что беспилотники ВСУ при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru