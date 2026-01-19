Трамп пригласил президента Узбекистана войти в состав Совета мира по Газе
Президент США Дональд Трамп пригласил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Как пишет RT, об этом сообщил пресс-секретарь лидера Узбекистана Шерзод Асадов.
По его словам, Трамп предложил республике присоединиться к «Совету» в качестве государства-учредителя. В ответном послании Мирзиёев выразил готовность Узбекистана стать частью организации.
«Президент республики отметил, что данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе», - заключил Асадов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российского лидера Владимира Путина пригласили войти в состав «Совета мира» по сектору Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
