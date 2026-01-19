Депутат Буцкая: Продление работы детских садов важно для демографии
Татьяна Буцкая и Ирина Волынец в эфире НСН рассказали, что потребуется для продления работы детских садов в России.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН призвала регионы на местах рассчитать, что требуется для продления работы детских садов.
Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график до 19 часов сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает РИА Новости. По ее словам, несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию, поскольку многие, имея одного ребенка и ипотечные обязательства, вынуждены полностью сосредотачиваться на работе и повседневных бытовых задачах, из-за чего не рассматривают рождение второго ребенка. Буцкая согласилась, что это важно для демографии.
«Об этом и президент говорил. Я уверена, что сейчас детские сады должны найти решение этого вопроса. Очевидно, что это важный для демографии момент. Снижение рождаемости идет не первый год, группы в детских садах уменьшаются. Поэтому можно сделать одну группу более продолжительной, чтобы было удобно родителям», - добавила депутат.
При этом председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула, что важно также учитывать интересы воспитателей.
«Это очень ценное и актуальное предложение, потому что сейчас много профессий, где рабочий день заканчивается позднее 18 часов, плюс время на дорогу. Вопрос упирается в финансирование, у нас и так нехватка персонала в детских садах из-за невысокой оплаты. Многие воспитатели и нянечки работают на две ставки за небольшие деньги, поэтому перспектива работать дольше для них вряд ли будет приятной новостью. Это возможно в случае серьезной доплаты. Региональные бюджеты вряд ли справятся с этой задачей, здесь надо на федеральном уровне выделять дополнительное финансирование. Наши женщины, которые работают воспитателями, должны получать достойную оплату. Когда воспитатель приходит на работу с удовольствием, это отражается и на детях, им очень нравится там проводить время. От этого выигрывают все. Ни один родитель никогда не оставит ребенка на лишних полчаса, если в этом нет необходимости», - рассказала собеседница НСН.
Ранее Буцкая заявила «Радиоточке НСН», что в России может появиться «белый» список нянь, а сейчас решаются вопросы об их проверках и образовании.
