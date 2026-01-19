Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН призвала регионы на местах рассчитать, что требуется для продления работы детских садов.

Детские сады должны работать до восьми часов вечера, существующий график до 19 часов сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей, заявила заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина, передает РИА Новости. По ее словам, несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию, поскольку многие, имея одного ребенка и ипотечные обязательства, вынуждены полностью сосредотачиваться на работе и повседневных бытовых задачах, из-за чего не рассматривают рождение второго ребенка. Буцкая согласилась, что это важно для демографии.