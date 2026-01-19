Не превратить в изгоя: Психологи призвали доработать систему оценок за поведение
Психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что оценка за поведение не должна выставляться одним учителем.
Оценки за поведение в школах должны обсуждаться публично, чтобы на ученика не оказывалось давление со стороны учителя, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
Минпросвещения подготовило проект для введения оценки за поведение в школах с 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Оценки за поведение в школах будут применяться для системы поощрения учащихся и для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, входящими в группу риска, сообщила РБК замминистра просвещения России Ольга Колударова. Панфилова уверена, что нужно разработать механизм оценки.
«Оценки за поведение – это давнишняя история, это было 50 лет назад и 150 лет назад. В таких оценках есть единственная опасность – субъективное отношение учителя. Должен быть еще какой-то механизм, который будет сдерживать учителя. Над этим нужно подумать, какая будет система сдерживания и противовесов, чтобы это не превратилось в механизм давления на ученика, в превращение в изгоя. Оценка за поведение должна быть обоснованной. Если за поведение двойка, должен собираться педагогический совет, каким-то образом должно это обсуждаться в классе, чтобы была некая публичность, не просто личное мнение учителя», - отметила она.
Психолог подчеркнула, что в каждом случае плохого поведения надо разбираться индивидуально, для этого у директора должен быть настоящий авторитет.
«Когда я училась в школе, хулигана ставили перед всей школой, чтобы он рассказал, как это произошло. А других ребят спрашивали, считают ли они это нормальным поведением. Кто-то высказывался, кто-то защищал человека, который провинился. Это был разбор ошибок, грубо говоря. Если ученик отказывался объясниться перед всей школой, тогда уже вызывали родителей. Здесь очень тонкий механизм. Важно, чтобы директор школы был авторитетом, к которому можно обратиться. Это касается и учителей, они тоже должны быть авторитетом, а не запугивать ученика. Ситуации бывают разные, это надо учитывать», - заключил собеседник НСН.
Оценки за поведение в школах помогут снова воспитывать в детях уважение к старшим и подготовить их к будущему, рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН.
