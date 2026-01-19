Оценки за поведение в школах должны обсуждаться публично, чтобы на ученика не оказывалось давление со стороны учителя, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Минпросвещения подготовило проект для введения оценки за поведение в школах с 1 сентября 2026 года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Оценки за поведение в школах будут применяться для системы поощрения учащихся и для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, входящими в группу риска, сообщила РБК замминистра просвещения России Ольга Колударова. Панфилова уверена, что нужно разработать механизм оценки.