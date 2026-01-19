Адвокат: Судебные приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках
Судебные приставы передали Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
По её словам, также приставы вынесли постановление об окончании исполнительного производства.
«Из квартиры вывезены все личные вещи Долиной, за исключением тех, которые были оговорены... Претензий нет», - заключила юрист.
Ранее Свириденко заявила, что срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат объяснила, почему отменяют оправдательные приговоры в России
- Адвокат: Судебные приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках
- Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе
- Какие компании продолжат запугивать сотрудников безденежьем
- Песков: Разговор Путина с Родригес пока не планируется
- Песков: Россия наблюдает за происходящим вокруг Гренландии
- Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
- МВФ снизил прогнозы по росту российской экономики
- Путина пригласили в «Совет мира» по Газе
- Фон для зрителя: Зачем Netflix упрощает киносценарии своих сериалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru