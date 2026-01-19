Адвокат: Судебные приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках

Судебные приставы передали Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Исполнительное производство о выселении Долиной появилось в базе ФССП

По её словам, также приставы вынесли постановление об окончании исполнительного производства.

«Из квартиры вывезены все личные вещи Долиной, за исключением тех, которые были оговорены... Претензий нет», - заключила юрист.

Ранее Свириденко заявила, что срок добровольного выселения Долиной из квартиры в Хамовниках истекает 19 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Абзац / Романова Анастасия
ТЕГИ:ПевицаАдвокатКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры