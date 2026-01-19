СМИ: Дмитриев отправится на форум в Давосе для переговоров с американцами
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отправится на форум в Давосе для переговоров с делегацией США. Об этом пишет Reuters.
Журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на источники, утверждает, что 20 января Дмитриев встретится в Швейцарии со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и переговорщиком Джаредом Кушнером.
«Чтобы обсудить американский мирный план по Украине», - написал он в своих соцсетях.
Ранее в СМИ появилась информация, что в начале января Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву согласованную с Украиной версию плана по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Не превратить в изгоя: Психологи призвали доработать систему оценок за поведение
- СМИ: Дмитриев отправится на форум в Давосе для переговоров с американцами
- Лукашенко заявил, что Запад отвернется от Украины после окончания конфликта
- Кинокритик поддержал выбор актеров на роли в «Войне и мире» Андреасяна
- Адвокат объяснила, почему отменяют оправдательные приговоры в России
- Адвокат: Судебные приставы передали Лурье ключи от квартиры в Хамовниках
- Замена ООН? Зачем Трамп пригласил Путина в «Совет мира» по Газе
- Какие компании продолжат запугивать сотрудников безденежьем
- Песков: Разговор Путина с Родригес пока не планируется
- Песков: Россия наблюдает за происходящим вокруг Гренландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru