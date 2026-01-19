СМИ: Дмитриев отправится на форум в Давосе для переговоров с американцами

Журналист Axios Барак Равид, со ссылкой на источники, утверждает, что 20 января Дмитриев встретится в Швейцарии со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и переговорщиком Джаредом Кушнером.

«Чтобы обсудить американский мирный план по Украине», - написал он в своих соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале января Уиткофф и Кушнер передали Дмитриеву согласованную с Украиной версию плана по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

