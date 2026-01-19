Адвокат объяснила, почему отменяют оправдательные приговоры в России
Нарушение процессуального порядка становится поводом для отмены положительного для подсудимого вердикта присяжных, заявила НСН адвокат Людмила Айвар.
Отмена или пересмотр оправдательных приговоров в России происходят в подавляющем большинстве случаев по формальным основаниям. Об этом НСН заявила Почетный адвокат России Людмила Айвар.
Около 41% оправдательных приговоров в России отменяют и дело отправляют на пересмотр. Такую статистику привела глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. В эфире Радио РБК она назвала это «чудовищной цифрой». Володина уточнила, что из 716 апелляционных жалоб на оправдательные переговоры 530 — это представления прокурора.
«Никто не скажет в лоб, что 12 присяжных оказались некомпетентны и незаконно вынесли вердикт об оправдании подсудимого. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе достаточно много оснований, которые позволяют отменить оправдательный приговор по формальным основаниям. В основе своей это нарушение процессуального порядка. Например, возможно несоответствие нормам формального состава коллеги присяжных, или присяжный скрыл, что у него кто-то из членов семьи ранее судим. Бывает, что стороны умышленно или по недоразумению совершают действия, которые запрещены в присутствии присяжных. И вот такими хитрыми зигзагами оправдательные приговоры отменяются у нас, и в дальнейшем выносятся обвинительные», - пояснила адвокат.
По словам Людмилы Айвар, федеральные судьи вообще боятся выносить оправдательный приговор.
«В этом случае судье придется написать кучу всяких объяснений и ответить на вопросы вышестоящих товарищей на предмет, а почему вынесен оправдательный приговор, у нас 99,6% обвинительных приговоров, а вот ты как-то попал в эту статистику оправдательных. Плюс будут через лупу рассматривать вопрос о возможной коррупции в его действиях», - отметила собеседница НСН.
При этом Айвар уверена, что мелкие дела вообще можно не доводить до стадии суда, и такая практика есть в ряде стран.
«Мировые судьи, а иногда и федеральные выносят оправдательные приговоры за примирением сторон, но это мелкие, незначительные составы преступлений. В этих случаях и судить-то человека не надо было, тратить деньги на всю эту систему, которая непомерно сколько стоит. Можно такие вопросы решать на предварительной стадии. Где-то за рубежом есть этот опыт, однако у нас нет такого положения в процессуальном или допроцессуальном законодательстве», - заключила Почетный адвокат России.
Глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина также посетовала на давление, с которым сталкиваются адвокаты. Так, согласно опросу, 72% из них сталкивались с попытками склонить их к убеждению своих подзащитных признать вину. Еще 53% опрошенных адвокатов сообщили, что на них оказывали давление с целью заставить их подзащитного дать какие-либо показания.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Верховный суд России в конце 2025 года отказался от Европейской конвенции по правам человека. Постановление о её применении признано утратившим силу на пленуме под председательством нового главы ВС Игоря Краснова.
