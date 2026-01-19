Отмена или пересмотр оправдательных приговоров в России происходят в подавляющем большинстве случаев по формальным основаниям. Об этом НСН заявила Почетный адвокат России Людмила Айвар.

Около 41% оправдательных приговоров в России отменяют и дело отправляют на пересмотр. Такую статистику привела глава Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина. В эфире Радио РБК она назвала это «чудовищной цифрой». Володина уточнила, что из 716 апелляционных жалоб на оправдательные переговоры 530 — это представления прокурора.

«Никто не скажет в лоб, что 12 присяжных оказались некомпетентны и незаконно вынесли вердикт об оправдании подсудимого. Однако в Уголовно-процессуальном кодексе достаточно много оснований, которые позволяют отменить оправдательный приговор по формальным основаниям. В основе своей это нарушение процессуального порядка. Например, возможно несоответствие нормам формального состава коллеги присяжных, или присяжный скрыл, что у него кто-то из членов семьи ранее судим. Бывает, что стороны умышленно или по недоразумению совершают действия, которые запрещены в присутствии присяжных. И вот такими хитрыми зигзагами оправдательные приговоры отменяются у нас, и в дальнейшем выносятся обвинительные», - пояснила адвокат.