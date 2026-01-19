Лукашенко заявил, что Запад отвернется от Украины после окончания конфликта
После окончания конфликта Украина сможет рассчитывать только на помощь России и Белоруссии. Как пишет RT, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
На встрече с губернатором Кировской области Александром Соколовым он отметил, что Западу Украина может оказаться ненужной, а США могут «отвернуться в сторону Ирана, Йемена или же Тайваня».
«Забудут... Никому эта Украина не нужна будет... Никто, кроме нас, им не поможет», — указал политик.
Ранее Лукашенко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует договориться для сохранения текущих границ Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
