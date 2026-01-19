Кинокритик поддержал выбор актеров на роли в «Войне и мире» Андреасяна
Актёров, которых Сарик Андреасян выбрал на роли в новой экранизации романа «Война и мир», можно сопоставить с артистами в картине Сергея Бондарчука, сказал НСН Роман Григорьев.
Сегодня люди выглядят заметно моложе, чем в аналогичном возрасте в прошлые эпохи, потому Сарик Андреасян грамотно подобрал артистов для экранизации романа Льва Толстого. Кроме того, актеры-зумеры могли бы не справиться с такими сложными образами, заявил в беседе с НСН кинокритик Роман Григорьев.
Режиссер Сарик Андреасян в своем Telegram-канале, что Анатоля Курагина в его экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» сыграет 38-летний Матвей Лыков. Ранее сообщалось, что Андрея Болконского воплотит 40-летний Станислав Бондаренко. Григорьев отметил, что в чем-то этих актеров можно сопоставить с Василием Лановым и Вячеславом Тихоновым, которых на аналогичные роли в своем фильме 1967 года когда-то выбрал Сергей Бондарчук.
«Люди в ту эпоху выглядели гораздо старше, чем сейчас. Сейчас в целом люди выглядят куда моложе своего возраста относительно даже еще недавнего советского времени. Думаю, внешне Станислав Бондаренко подходит на эту роль. Тихонову, когда он снимался в фильме Бондарчука, было 36 лет. Матвей Лыков, который сыграет Курагина, тоже выглядит интересно. У Бондарчука эту роль играл Лановой, и Лыков похож на него. Кажется, они решили найти актеров, которые похожи на прежний состав «Войны и мира». У меня к этому нет никаких вопросов», - заявил он.
Пока неизвестно, кого режиссер выбрал на роль Наташи Ростовой. Собеседник НСН допустил, что эту героиню тоже скорее могла бы сыграть актриса, которая заметно старше литературного персонажа. В начале романа Льва Толстого Наташе Ростовой 13 лет.
«Двадцатилетняя девочка-зумер, мне кажется, просто ничего не сыграет. Для этого надо с рождения быть актрисой от Бога, но я не знаю сейчас таких феноменальных актрис, от которых все были бы в восторге. Поэтому скорее Наташу Ростову должна играть какая-то 30-летняя девушка. Нужно иметь достаточно актерского опыта, чтобы сыграть эту роль. В двадцать, на мой взгляд, это сложно, если только это не безмолвный образ в кадре, и мы не слышим, что человек говорит и как играет. Нормально, если всем актерам в фильме будет 30-40 лет», - подчеркнул Григорьев.
По его словам, Сарик Андреасян умеет снимать кино, понятное современной аудитории, потому будет интересно посмотреть новую версию «Войны и мира».
«Мне понравился «Онегин» Андреасяна. На мой взгляд, он сделал более понятный разжеванный мелодраматический вариант, который лег на современные мозги людей, бесконечно смотрящих ролики. Я бы сказал, получилась достойная интерпретация, режиссер нигде не оскорбил память поэта, а осовременил. Думаю, «Войну и мир» Андреасян будет делать так же, не вижу в этом ничего плохого. Если снять ее в классическом жанре, отдать Михалкову или Кончаловскому, не уверен, что у фильма будет большая аудитория. Нужно снимать современными методами, тогда фильм получит хороший отклик и будет понятен. Сергей Урсуляк, который работает над сериалом по «Войне и миру», скорее будет снимать все по-серьезному. Там будут свечи, скрип паркета, драма, глубокие переживания героев, война, предательства и подвиги. Это разные режиссеры, у них разные задачи, на обе версии будет интересно посмотреть», - сказал кинокритик.
Премьера фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна намечена на февраль 2027 года.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) напомнил «Радиоточке НСН», что «Онегин» Сарика Андреасяна был дословным повторением произведения Александра Пушкина, однако объем романа Льва Толстого не позволит режиссеру вновь пойти по схожему пути.
