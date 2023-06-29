«Грязный бизнес»: Москва и Минск делят «глобальную империю» Пригожина
После попытки мятежа Москва берет контроль над всеми подразделениями «Вагнер». При этом бойцы группы могут отправиться в Белоруссию, где Лукашенко ожидает получить от них «бесценный опыт».
Судьба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина продолжает беспокоить российские и западные СМИ. Точной информации о том, чем и где займется предприниматель после попытки мятежа, нет.
The Wall Street Journal считает, что в Москве намерены взять под контроль «глобальную империю» Пригожина, включая и подразделения «Вагнер», которые действуют за рубежом.
Газета со ссылкой на дипломатов, офицеров разведки сообщает, что Россия обещает всем партнерам в Африке и на Ближнем Востоке, что ЧВК «Вагнер» продолжит свою деятельность в полной мере, но уже под другим руководством. Отмечается, что неназванный замглавы МИД России якобы посетил Дамаск, чтобы сообщить, что «вагнеровцы» больше не будут действовать самостоятельно.
ДЕНЬГИ: ПУТИН РАЗБЕРЕТСЯ
The New York Times отмечает, что российский лидер Владимир Путин дал понять, что Пригожин затеял мятеж из-за финансовых претензий. Как пишет издание, глава государства намекнул на проблемы и последствия для соратников «Вагнера» «в правительстве и других местах».
Так, 27 июня Владимир Путин заявил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. На встрече с военнослужащими Минобороны он указал, что за период с мая 2022 года по май 2023 года власти заплатили группе «Вагнер» более 86 млрд рублей.
Он уточнил, что из этой суммы 70,3 млрд рублей были направлены на выплату денежного довольствия, а 15,8 млрд рублей - на стимулирующие выплаты. Плюс ещё 110,1 млрд рублей - на страховые выплаты бойцам и членам семей.
По его словам, помимо этого через «Военторг» собственник компании «Конкорд», поставляя питание для армии, за год заработал от государства 80 млрд рублей.
«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заключил глава государства.
До этого Путин выступил с обращением ко всем россиянам. Он поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Глава государства предложил им выбрать один из трех вариантов развития их будущего.
«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», - сказал российский лидер.
При этом в Минобороны РФ сообщили, что тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения российских Вооруженных сил.
БИЗНЕС: ЛУКАШЕНКО ВСТРЕТИТ
28 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил в Мариинском дворце с благодарностью депутатам городского парламента и чиновникам. По его словам, им удалось «защитить город» и «не сдать его».
«В городе сегодня устойчивая политическая обстановка и устойчивое экономическое развитие. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг в настоящий момент. А те трудные дни, которые пришлось нам пережить, еще раз показывают, что наша деятельность направлена на развитие Петербурга, на поддержку президента», - сказал он.
Он отметил, что если бы город «не защитили», то структуру городского хозяйства занял бы «грязный бизнес». Местные СМИ небезосновательно увидели в словах Беглова намек на «победу над Пригожиным», которые весьма активно критиковал власти Северной столицы и персонально губернатора. А глава Чечни Рамзан Кадыров ранее писал, что власти Санкт-Петербурга якобы не предоставили дочери Пригожина желаемый земельный участок.
Откровеннее всех о ситуации с Пригожиным высказался белорусский лидер Александр Лукашенко, которого уже записали в герои после того, как он смог договориться с основателем группы «Вагнер». Он считает, что командиры частной военной компании «Вагнер» при переезде в Белоруссию смогут поделиться опытом с военными страны.
На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным Лукашенко отметил, что командиры ЧВК смогут рассказать о тактике: как наступать, обороняться, какое оружие лучше. Президент назвал это «бесценным» опытом.
Он также отметил, что у руководства Белоруссии нет возможности удержать граждан страны от службы в ЧВК «Вагнер». По его словам, в Белоруссии не будет пунктов по набору в отряды «Вагнера». Лукашенко добавил, что тот, кто захочет туда попасть, «найдет туда дорогу».
При этом сразу несколько местных СМИ сообщают, что в Могилевской области уже якобы начали строить лагеря для ЧВК «Вагнер».
Между тем, связанные с Пригожиным самолеты на днях видели под Минском, а сейчас человек, похожий на Пригожина, промелькнул в Питере. Так, человек, похожий на основателя ЧВК «Вагнер», находился в своем офисе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге 26 и 28 июня, пишет «Фонтанка» со ссылкой на два источника. Данные с сервиса Flightradar свидетельствуют о том, что глава «Вагнеров» мог находиться в Петербурге и 26, и 28 июня.
АФРИКА: ПОЛЬША ОБРАДУЕТСЯ
Судьба Пригожина и его группы волнует также и западных политиков, которые оценивают риски перемещения «Вагнер» в Белоруссию. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит опасности для НАТО в размещении подразделений частной военной компании «Вагнер» в Белоруссии. Шольц выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса в состоянии защитить собственную территорию. Он отметил, что не видит изменения ситуации с точки зрения безопасности.
Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский объявил об усилении границы с Белоруссией из-за нахождения в республике бойцов ЧВК «Вагнер». А польский лидер Анджей Дуда назвал «очень негативными сигналами» вывод бойцов «Вагнера» в Белоруссию.
«Плохие новости для Польши»: Политолог Безпалько усомнился в желании Варшавы конфликтовать с «Вагнером»
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подтвердил в беседе с НСН, что такая ситуация невыгода Польше и прибалтийским странам в целом.
«Для Польши новости, безусловно, негативные. Потому что теперь любое вмешательство со стороны Литвы или Польши грозит тем, что они столкнутся с «Вагнером». А те, при всем к ним отношении, очень хорошие в военном отношении профессионалы. И самое главное, что они беспощадные. Они - довольно эффективная военная инфраструктура, сталкиваться с которой, очевидно, нет никакого желания ни у Польши, ни у Литвы, ни у каких-либо других прибалтийских республик», - сказал Безпалько.
Политолог считает, что военная компания все-таки продолжит свою деятельность на территории Белоруссии.
С другой стороны, ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью НСН заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не будет долго находиться в Белоруссии, оттуда его сразу направят в Африку.
«Пригожин пользовался популярностью, но, когда он выступил с мятежом, оказалось, что социальной поддержки у него нет. Как раз Лукашенко ему все эти вещи, наверное, объяснил. Если хочешь договориться с человеком, нужно дать ему выход. Во-первых, сохранить лицо, а во-вторых, показать выход. Белоруссия – это окно для Пригожина, чтобы вернуться туда, где он лучше всего себя чувствует и зарекомендовал себя. Очевидно, он поедет в Африку, за пределы Белоруссии. Лукашенко не терпит самотужных вооруженных формирований, все должно быть под его началом. Работа «Вагнера» в Белоруссии совершенно противоречит стилю правления Лукашенко. Ему Пригожин нужен не в стране, а за ее пределами», - объяснил Алесин.
Он отметил, что Белоруссия предприняла «широкую экспансию» на Африканский континент. По словам Алесина, Лукашенко хочет сделать Зимбабве хабом, откуда будет распространяться белорусская продукция и влияние. Для сохранения всего этого Пригожин и нужен Лукашенко, указал эксперт.
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