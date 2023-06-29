«Грязный бизнес»: Москва и Минск делят «глобальную империю» Пригожина

Он уточнил, что из этой суммы 70,3 млрд рублей были направлены на выплату денежного довольствия, а 15,8 млрд рублей - на стимулирующие выплаты. Плюс ещё 110,1 млрд рублей - на страховые выплаты бойцам и членам семей.

По его словам, помимо этого через «Военторг» собственник компании «Конкорд», поставляя питание для армии, за год заработал от государства 80 млрд рублей.

«Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — заключил глава государства.

До этого Путин выступил с обращением ко всем россиянам. Он поблагодарил бойцов и командиров ЧВК «Вагнер», которые «не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты». Глава государства предложил им выбрать один из трех вариантов развития их будущего.

«Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но, уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», - сказал российский лидер.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения российских Вооруженных сил.

БИЗНЕС: ЛУКАШЕНКО ВСТРЕТИТ

28 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил в Мариинском дворце с благодарностью депутатам городского парламента и чиновникам. По его словам, им удалось «защитить город» и «не сдать его».

«В городе сегодня устойчивая политическая обстановка и устойчивое экономическое развитие. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг в настоящий момент. А те трудные дни, которые пришлось нам пережить, еще раз показывают, что наша деятельность направлена на развитие Петербурга, на поддержку президента», - сказал он.

Он отметил, что если бы город «не защитили», то структуру городского хозяйства занял бы «грязный бизнес». Местные СМИ небезосновательно увидели в словах Беглова намек на «победу над Пригожиным», которые весьма активно критиковал власти Северной столицы и персонально губернатора. А глава Чечни Рамзан Кадыров ранее писал, что власти Санкт-Петербурга якобы не предоставили дочери Пригожина желаемый земельный участок.