«Марш тщеславия»: Володин о субботнем мятеже ЧВК «Вагнер»

В минувшую субботу подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, а также в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы.



«Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам, чтобы захватить власть», - сказал Володин.

Ранее Президент России Владимир Путин во время выступления перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж, заявил, что армия и народ не были заодно с мятежниками, передает «Радиоточка НСН».

