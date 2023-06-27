Лукашенко рассказал о возможных последствиях ликвидации Пригожина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нельзя было ликвидировать, передаёт БелТА.
По его словам, на фоне действий группы в субботу 24 июня он в телефонном разговоре предложил президенту РФ Владимиру Путину не торопиться с реализацией «жёсткого решения».
Он указал, что Пригожин - это очень авторитетный человек в вооруженных силах, и в случае его ликвидации исчезли бы любые шансы на переговоры.
«Эти ребята умеют друг за друга постоять... и в Африке, Азии, Латинской Америке воевали, они пойдут на всё. Тоже можем «замочить». Но погибнут тысячи мирных людей и тех, кто будет противостоять вагнеровцам», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов, а затем выдвинулись в сторону Москвы. Евгений Пригожин пояснил, что это стало ответом на атаку на подразделения «Вагнера» якобы со стороны Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru