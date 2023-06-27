«Плохие новости для Польши»: Политолог Беспалько усомнился в желании Варшавы конфликтовать с «Вагнером»

Польский лидер Анджей Дуда назвал «очень негативными сигналами» вывод бойцов «Вагнера» в Беларусь. Собеседник согласился с мнением политика, а также добавил, что эти сигналы касаются не только Варшавы, но и недружелюбно настроенных стран Балтии.

«Для Польши новости, безусловно, негативные. Потому что теперь любое вмешательство со стороны Литвы или Польши грозит тем, что они столкнутся с «Вагнером». А те, при всем к ним отношении, очень хорошие в военном отношении профессионалы. И самое главное, что они беспощадные. Они - довольно эффективная военная инфраструктура, сталкиваться с которой, очевидно, нет никакого желания ни у Польши, ни у Литвы, ни у каких-либо других прибалтийских республик», - сказал Беспалько.

Политолог считает, что военная компания продолжит свою деятельность на территории Белоруссии, учитывая новости о создании базы в Гродненской области.

«Меня впечатлили новости, в частности, о создании в Гродненской области базы «Вагнера». Если она там создается, то это инфраструктура. Очевидно, что это надолго. Это означает возможность если не сохранения, то может быть даже и расширения. И вполне вероятно, что использования даже тяжелой военной техники. Потому что у «Вагнера» были специалисты в области всех военных наук – и танкисты, и летчики, специалисты по реактивной ствольной артиллерии. Очевидно, что они сохраняют свой потенциал», - резюмировал собеседник.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что пытался убедить Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

