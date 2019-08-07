Тбилисский политолог: Власти Грузии игнорируют преступление Саакашвили 2008 года

Накануне 11-й годовщины вооруженных событий в Южной Осетии президент республики Анатолий Бибилов высказался о возможности возвращения грузинских беженцев. Он отметил, что возвращение грузинских беженцев так же возможно, как и возвращение в Грузию бежавших ранее осетин. Также он подчеркнул, что грузины не чувствуют себя в Южной Осетии ущемленными.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что спустя 11 лет после трагических событий новые власти Грузии не спешат объективно расследовать преступления экс-президента страны Михаила Саакашвили.

«Налицо то, что новые власти палец о палец не ударили, чтобы обеспечить объективное и глубокое расследование той военно-политической авантюры, кровавого преступления, которое совершил Саакашвили ровно 11 лет тому назад, когда бомбил Цхинвали с мирным населением и российскими миротворцами, было много жертв. Это преступление неизбежно вызвало катастрофу, и мы имеем то, что имеем», - сказал он.