Тбилисский политолог: Власти Грузии игнорируют преступление Саакашвили 2008 года
Грузинский политолог в эфире НСН прокомментировал заявление властей Южной Осетии о возможности возвращения грузинских беженцев в республику.
Накануне 11-й годовщины вооруженных событий в Южной Осетии президент республики Анатолий Бибилов высказался о возможности возвращения грузинских беженцев. Он отметил, что возвращение грузинских беженцев так же возможно, как и возвращение в Грузию бежавших ранее осетин. Также он подчеркнул, что грузины не чувствуют себя в Южной Осетии ущемленными.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН заявил, что спустя 11 лет после трагических событий новые власти Грузии не спешат объективно расследовать преступления экс-президента страны Михаила Саакашвили.
«Налицо то, что новые власти палец о палец не ударили, чтобы обеспечить объективное и глубокое расследование той военно-политической авантюры, кровавого преступления, которое совершил Саакашвили ровно 11 лет тому назад, когда бомбил Цхинвали с мирным населением и российскими миротворцами, было много жертв. Это преступление неизбежно вызвало катастрофу, и мы имеем то, что имеем», - сказал он.
Также собеседник НСН заявил, что тема возвращения беженцев все еще является весьма болезненным вопросом.
«Это действительно сложный вопрос. Вне бывшей южноосетинской автономной области проживало, пожалуй, больше осетин, чем в самой области – по всей Грузии. Это и Боржомское ущелье, это и Кахетия, это и сам Тбилиси. Большая их часть покинула Грузию. Известно, что многих из них вынудили покинуть страну. Кто-то продал имущество, кто-то потом продал. И вот тут большая проблема: куда возвращаться им? Где те дома и квартиры, которые когда-то принадлежали им? Часть вообще была сожжена.
Хочу подчеркнуть, что никакого антагонизма между теми осетинами, которые продолжают жить в Грузии, вне бывшей южноосетинской области, вовсе нет. Это был всплеск при национализме и нацизме Гамсахурдия (Звиад Гамсахурдия – первый президент Грузии). Потом он ушел и все тут же спало на нет. Насколько я знаю, многие осетины вернулись какими-то путями. И некоторые из них, это был интересный процесс, уезжая с разных частей Грузии, возвращались через Рокский тоннель, и уже жили в тех домах, в которых когда-то жили грузины, которые сами стали перемещенными лицами после известных событий (августа 2008 года)», - заключил Мамрадзе.
Ранее Мамрадзе заявил в эфире НСН, что никакой угрозы российским туристам в Грузии нет, несмотря на недавние беспорядки в Тбилиси.
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