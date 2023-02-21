Грузинская делегация не поедет в Киев на годовщину начала боевых действий

Грузинская делегация не поедет в Киев и не станет участвовать в мероприятиях по случаю годовщины начала боевых действий на Украине. Об этом заявил один из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, сообщает Коммерсант.

По его словам, Тбилиси получил официальное приглашение от украинских властей.

Несмотря на это, ни правительственная, ни парламентская делегации на Украину не поедут.

«Да, нас пригласили, но мы отказались», — подчеркнул он.

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Грузинский политик пояснил, что Киев не переставая призывает грузинское руководство открыть второй фронт против России, кроме того, по его словам, на Украине называют политзаключенным экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – человека, который, по утверждению Заркуа, совершил очень много преступлений.

Ранее, как сообщала НСН, премьер Грузии упрекнул Украину за попытки втянуть страну в конфликт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаГрузия
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