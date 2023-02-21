Грузинская делегация не поедет в Киев на годовщину начала боевых действий

Грузинская делегация не поедет в Киев и не станет участвовать в мероприятиях по случаю годовщины начала боевых действий на Украине. Об этом заявил один из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа, сообщает Коммерсант.

По его словам, Тбилиси получил официальное приглашение от украинских властей.

Несмотря на это, ни правительственная, ни парламентская делегации на Украину не поедут.

«Да, нас пригласили, но мы отказались», — подчеркнул он.