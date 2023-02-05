В ЕС предупредили Грузию о последствиях за возобновление авиасообщения с Россией
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано предупредил, что Грузию ожидают санкции, если Тбилиси возобновит прямое авиасообщение с Россией.
«Мы знаем о недавних дискуссиях о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией... Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введённым ЕС и другими странами против России в авиационной сфере», — цитирует его netgazeti.ge.
Он заявил о возможности принять дополнительные меры против государств, которые помогают России обходить западные санкции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посмеялась над публикацией бывшего посла США в России Майкла Макфола об Украине. Также она напомнила, что США реализуют неолиберальную стратегию, сторонником которой является Макфол, и предостерегла от того, чтобы продолжать его слушать.
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