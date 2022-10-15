Грушко: НАТО уже потерпел поражение на Украине

Дипломат считает, что проект Запада по превращению Украины в «анти-Россию» претерпел крах. Так он прокомментировал заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что поражение Украина станет поражением НАТО.

«НАТО уже потерпела поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в "анти-Россию"», - заявил замглавы МИД РФ.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексенй Арестович заявил, что на Украине за последние два дня «просыпался золотой, оружейный дождь». Об этом он заявил в одном из эфиров в YouTube.

