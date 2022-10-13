Столтенберг: Украина должна победить в конфликте с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина должна выиграть в конфликте в Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Столтенберг сделал по итогам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что союз усилит поддержку Украины.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



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Фото: nato.int
ТЕГИ:Йенс Столтенберг
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