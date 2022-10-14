Арестович заявил, что на Украине «просыпался золотой, оружейный дождь»

Советник главы офиса украинского президента Алексенй Арестович заявил, что на Украине за последние два дня «просыпался золотой, оружейный дождь». Об этом он заявил в одном из эфиров в YouTube.

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Арестович привел в пример создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности, NASAMS, системы ПВО.

Советник украинского лидера также обратил внимание на подписанное НАТО и Киевом соглашение о полной перестройке военной промышленности Украины в течение 10 лет. Как считает Арестович, что поменяет перспективу конфликта, поскольку Украины станет производить современное западное оружие.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ОружиеУкраина
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