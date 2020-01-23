Грете Тунберг посоветовали пойти поучиться
Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что 17-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг для начала следует пройти курс экономики в колледже, а потом уже выступать перед политиками с требованием отказаться от углеводородного топлива.
«Разве она ведущий экономист? После того как она пойдет в колледж и пройдет курс экономики, она сможет вернуться и объяснить нам это», — цитирует американского министра Reuters.
Грета Тунберг участвует в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Накануне президент США Дональд Трамп, комментируя выступление Тунберг, заявил, что в Соединенных Штатах, складывается прекрасная экологическая ситуация, в отличие от других стран.
Ранее журналист и публицист Николай Сванидзе в эфире НСН посоветовал не делать из шведской экоактивистки мать Терезу. Однако, по его мнению, то, что «маленькая девчонка думает о мире, ведет за собой и проявляет энергию, - очень показательно и очень неплохо».
Грета Тунберг была признана «Человеком года» в 2019 году. 20 августа 2018 года она впервые вышла с самодельным плакатом к Шведскому парламенту. На нем было написано «Школьная забастовка за климат».
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