Умерла актриса и телеведущая Вероника Ганич

Актриса и телеведущая Вероника Ганич умерла в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на странице ее проекта «География на вкус» в соцсети «ВКонтакте».

«Наша Ника - всегда жизнерадостная и энергичная. Внимательная к людям и щедрая на поддержку и участие. Рядом с ней всегда было ощущение, что мы живем самую лучшую и яркую жизнь... Она вдохновляла двигаться, познавать и не останавливаться», - говорится в сообщении.

Причины смерти Ганич не называются. Команда «Географии на вкус» выразила соболезнования близким актрисы.

Вероника Ганич родилась в Кирове, в 1987 году окончила Высшее театральное училище им. Б.В.Щукина. Актриса снималась в сериалах «Кулагин и партнеры», «Гаражи» и других проектах, вела различные телепередачи, в том числе «Субботник» и «Вкус праздника».

