Захарова высказала свое мнение о Грете Тунберг и искусственном мехе

«Думаю, что это в первую очередь ребенок», — сказала Захарова.

При этом она добавила, что уже после этого можно рассуждать о том, используют ли Грету Тунберг взрослые в своих целях, или она сама рано повзрослела, или же у нее попросту нет другого выбора, кроме как продолжать делать то, что она начала, пишут «Известия».

Мария Захарова также подчеркнула, что экологические проблемы и их последствия ни в коем случае нельзя упрощать, а деятельность экологических движений должна базироваться на науке. Так, например, призывы экоактивистов отказаться от натурального меха в пользу искусственного довольно сомнительны с точки зрения экологии. «Кто-нибудь подсчитал, какой урон нанесли и наносят искусственные волокна, искусственные материалы, произведенные за 20–30–40 лет?» — задалась вопросом Захарова.

