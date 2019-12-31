Захарова высказала свое мнение о Грете Тунберг и искусственном мехе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости рассказала о своем отношении к шведской школьнице Грете Тунберг, прославившейся своей экологической деятельностью и непримиримой позицией в этом вопросе.
«Думаю, что это в первую очередь ребенок», — сказала Захарова.
При этом она добавила, что уже после этого можно рассуждать о том, используют ли Грету Тунберг взрослые в своих целях, или она сама рано повзрослела, или же у нее попросту нет другого выбора, кроме как продолжать делать то, что она начала, пишут «Известия».
Мария Захарова также подчеркнула, что экологические проблемы и их последствия ни в коем случае нельзя упрощать, а деятельность экологических движений должна базироваться на науке. Так, например, призывы экоактивистов отказаться от натурального меха в пользу искусственного довольно сомнительны с точки зрения экологии. «Кто-нибудь подсчитал, какой урон нанесли и наносят искусственные волокна, искусственные материалы, произведенные за 20–30–40 лет?» — задалась вопросом Захарова.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Захарова: США положили ноги на стол мировой политики
- Транзитное противостояние. Как «Газпром» и «Нафтогаз» договорились
- Захарова высказала свое мнение о Грете Тунберг и искусственном мехе
- Врачи рассказали, как бросить пить
- В России предложили ввести презумпцию согласия на посмертное донорство