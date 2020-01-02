Сванидзе: Не нужно из Тунберг делать мать Терезу

Николай Сванидзе: «Это сенсация. Маленькая девочка, не вполне здоровая, с очень специфическим заболеванием проявила безумный драйв и стала одним из самых ярких персонажей года. Не нужно преувеличивать, не нужно делать из нее мать Терезу. Но, вообще, сам факт, что маленькая девчонка думает о мире, она ведет за собой и проявляет энергию. Это очень показательно и, на мой взгляд, очень неплохо», – говорит он в эфире НСН.

