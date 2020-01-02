Сванидзе: Не нужно из Тунберг делать мать Терезу
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2019 года.
WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, а также лишить возможности проводить их на своей территории. Срок меры – четыре года.
Николай Сванидзе: «Серьезное, масштабное и крайне негативное событие для нашей страны. Причем я хочу подчеркнуть, что обвиняются не спортсмены, и не врачи, обвиняется государство, чиновники в том, что они не просто сделали допинг орудием спортивной деятельности, а прикрывали системно и регулярно все фальсификации. С этим связано и решение WADA. Это не шаг против спортсменов, это шаг против государства», – комментирует Николай Сванидзе в интервью НСН.
Президентом Украины стал Владимир Зеленский
В выборах президента Украины победу одержал бывший актер и юморист Владимир Зеленский. За него проголосовали 73,22% избирателей. Бывший глава государства Петр Порошенко получил поддержку 25,45% проголосовавших.
Николай Сванидзе: «Это мировая сенсация. Молодой парень, характерный актер, комик стал президентом большой европейской страны. Украина, я напомню, большая европейская страна. Сначала у нас радовались, мол, с клоуном мы быстро справимся. Я думаю, что это не так. Зеленский был комиком, теперь он президент. И человек он умный, опытный, с хорошей профессиональной актерской реакцией. И с ним общаться будет нелегко даже нашему Владимиру Путину, но, мне кажется, весьма интересно», – говорит он НСН.
Пожар в Нотр-Даме
Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля — загорелись строительные леса на чердаке, где велись реставрационные работы. Потушить огонь удалось лишь на следующий день. В результате пожара были уничтожены деревянная крыша и шпиль.
Николай Сванидзе: «Катастрофа всемирного значения. Собор Нотр-Дам де Пари – это архитектурное, культурное произведение. Поэтому пожар – это огромная трагедия», – отмечает он для НСН.
Грета Тунберг стала «Человеком года»
16-летняя шведская школьница Грета Тунберг признана «Человеком года» в 2019 году. 20 августа 2018 года она впервые вышла с самодельным плакатом к Шведскому парламенту. На плакате было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат».
Николай Сванидзе: «Это сенсация. Маленькая девочка, не вполне здоровая, с очень специфическим заболеванием проявила безумный драйв и стала одним из самых ярких персонажей года. Не нужно преувеличивать, не нужно делать из нее мать Терезу. Но, вообще, сам факт, что маленькая девчонка думает о мире, она ведет за собой и проявляет энергию. Это очень показательно и, на мой взгляд, очень неплохо», – говорит он в эфире НСН.
Егору Жукову вынесли приговор
Студент-политолог из ВШЭ Егор Жуков был задержан и арестован после акции 27 июля 2019 года в Москве. Сначала ему вменили участие в массовых беспорядках, но затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму. Поводом стали записи из его политического видеоблога, в которых следствие усмотрело «политическую ненависть и вражду к власти». Его осудили условно сроком на три года.
Николай Сванидзе: «Это лучше, чем реальный срок. На мой взгляд, это человек года в нашей стране. Если всмотреться внимательнее, Егор Жуков — очень перспективный политик», – подытоживать в разговоре с НСН Николай Сванидзе.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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