СМИ: Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель

Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal.

СМИ сообщили о достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газа

По данным издания, ХАМАС согласилось отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, среди которых – буферные зоны, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.

Ранее стало известно, что посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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