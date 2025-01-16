СМИ: Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель

По данным издания, ХАМАС согласилось отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, среди которых – буферные зоны, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.

Ранее стало известно, что посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

