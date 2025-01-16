СМИ: Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет несколько недель
16 января 202501:33
Освобождение заложников по сделке Израиля и ХАМАС займет как минимум несколько недель, сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, ХАМАС согласилось отложить разрешение спорных вопросов с Израилем на вторую фазу сделки, среди которых – буферные зоны, которые Израиль хочет сохранить вдоль восточных и северных границ сектора Газа.
Ранее стало известно, что посредники из Катара, США и Египта добились соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru