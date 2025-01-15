«Массовая гибель»: Трамп может разрешить Израилю без разбора бомбить Газу
Эскин Авигдор в эфире НСН объяснил суть сделки между Израилем и ХАМАС, отметив, что Трамп хочет в кратчайшие сроки прекратить все конфликты на Ближнем Востоке.
Избранный президент США Дональд Трамп может разрешить Израилю без разбора наносить удары по сектору Газа для уничтожения ХАМАС, если палестинское движение не пойдет на уступки, заявил израильский публицист Эскин Авигдор в разговоре с НСН.
Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что между Израилем и ХАМАС на переговорах в Катаре достигнута принципиальная договоренность в соглашении по сектору Газа. При этом отмечается, что один из главных вопросов, который еще предстоит решить – параметры выхода израильской армии из Газы. Посредники ждут от Израиля карту с указанием зон, в которые будет выведена армия. До этого Дональд Трамп пообещал, что на Ближнем Востоке «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников до его возвращения в Белый дом. Авигдор объяснил, почему операция по уничтожению ХАМАС идет не быстро.
«Вся проблема с уничтожением ХАМАС сводилась к тому, что они прячутся среди гражданского населения. В ходе специальной военной операции Израилю удалось свести к минимуму жертвы среди гражданского населения. На сегодняшний день на одного боевика приходится одно гражданское лицо в Газе. Такого никто не делал, всегда пропорции в таких случаях были один к восьми, один к десяти. То, что останавливало Израиль – массовая неизбежная гибель гражданского населения. И поэтому действовали медленно. Требования Трампа все сделать в кратчайшие сроки будет отменой этих ограничений на действия Израиля, которые Израиль практиковал по сей день. Там уже будет не один к одному, а будет, видимо, намного более широко. Трамп, когда говорит о том, что у них будет ад, именно это имеет в виду. Если они не пойдут сейчас на какие-то шаги на примирение, помимо этой сделки, то их ждет то, о чем говорил Трамп», - сказал Эскин Авигдор.
Он объяснил суть сделки между Израилем и ХАМАС и отметил, что Трамп хочет в кратчайшие сроки прекратить все конфликты на Ближнем Востоке.
«Суть компромисса в том, что Израиль выводит частично войска, а также освобождает некоторое число террористов, включая осужденных за убийство. То есть то, что хотела та сторона. Это, несомненно, связано с инаугурацией Трампа, с его желанием прекратить в кратчайшие сроки все военные конфликты на Ближнем Востоке. Но это также включает в себя важный пункт: кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет сказал, что Израиль должен уничтожить боевиков ХАМАС всех до самого последнего», - добавил собеседник агентства.
Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Ближнем Востоке куда проще, чем примирить Россию и Украину. Портал Axios со ссылкой на анонимные источники сообщал, что Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и ХАМАС до инаугурации, которая состоится 20 января, передает «Радиоточка НСН».
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