«Массовая гибель»: Трамп может разрешить Израилю без разбора бомбить Газу

Избранный президент США Дональд Трамп может разрешить Израилю без разбора наносить удары по сектору Газа для уничтожения ХАМАС, если палестинское движение не пойдет на уступки, заявил израильский публицист Эскин Авигдор в разговоре с НСН.

Ранее газета The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников сообщила, что между Израилем и ХАМАС на переговорах в Катаре достигнута принципиальная договоренность в соглашении по сектору Газа. При этом отмечается, что один из главных вопросов, который еще предстоит решить – параметры выхода израильской армии из Газы. Посредники ждут от Израиля карту с указанием зон, в которые будет выведена армия. До этого Дональд Трамп пообещал, что на Ближнем Востоке «разразится ад», если ХАМАС не отпустит заложников до его возвращения в Белый дом. Авигдор объяснил, почему операция по уничтожению ХАМАС идет не быстро.