Песков заявил, что Путин сам ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться в Донбассе, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопросы журналистов представитель Кремля добавил, что глава государства, если посчитает необходимым, сам ответит президенту Украины.
Ранее Зеленский заявил, что на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу была озвучена идея о встрече на линии разграничения, сообщает RT. По его словам, он решил пойти «ещё дальше» и предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война»,
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