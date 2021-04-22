В ДНР сообщили о массированном минометном ударе по Донецку и Горловке
ВСУ произвели обстрел Донецка и Горловки из минометов, заявили в четверг в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Сообщается, что было выпущено 18 боеприпасов по поселкам Шахта имени Гагарина, Зайцево Южное и Жабуньки.
«С 06:05 до 06:15 зафиксированы обстрелы от населенных пунктов Дзержинск (шахта Южная) и Зайцево Северное в направлении Горловки (поселки шахты имени Гагарина и Зайцево Южное). Выпущено 18 боеприпасов из минометов калибра 82 и 120 мм», - говорится в сообщении, которое опубликовало «Донецкое агентство новостей».
Также в СЦКК сообщили, что утром под минометным ударом оказался поселок Жабуньки на севере Донецка.
В ДНР заявляли о гибели двух ополченцев в результате обстрелов со стороны украинских силовиков.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил введение российских войск в Донбасс.
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