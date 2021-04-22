«Все цели достигнуты». Шойгу объявил о завершении внеплановых учений в Крыму
Внеплановая проверка готовности войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ России завершена, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его слова распространила пресс-служба Минобороны.
Шойгу отметил, что все цели учений достигнуты полностью, и поручил Генштабу начать возвращение войск из Западного и Южного военных округов в места постоянной дислокации.
Ранее в четверг сообщалось, что Шойгу прибыл в Крым на внеплановые учения, в ходе которых проверят боеготовность российских войск.
Глава ведомства облетел на вертолете районы дислокации солдат и техники, проверил готовность войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ. Министр заслушал доклад генерал-полковника Александра Дворникова, который командует военными ЮВО. Дворников сообщил Шойгу о планах действий солдат во время межвидовых учений.
Ранее Минобороны объявило о начале внезапных учений на территории Крыма. которые пройдут на полигоне Опук между Керчью и Феодосией. В свою очередь Вооруженные силы Украины 14 апреля провели учения на границе с Крымом. В них приняли участия танковые и артиллерийские подразделения.
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