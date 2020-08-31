Грустный праздник. Протестующие принесли Лукашенко подарки

Протестующим удалось добраться до резиденции Лукашенко Дворца Независимости, где их уже поджидала цепь силовиков. Между демонстрантами и правоохранителями было расстояние всего в несколько десятков метров, однако столкновения не произошло. Протестующие требовали отставки Лукашенко, а в качестве подарков президенту принесли импровизированный гроб, похоронные венки и белые тапочки.

Однако стихия вмешалась в планы протестующих, после 18.00 начался проливной дождь, и у оцепления остались всего несколько десятков человек. К ним вышел помощник президента Николай Латышенок и пообщался с небольшой группой демонстрантов. Представитель главы государства заявил, что белорусские власти не намерены вступать в прямой диалог с оппозицией - «только с инициативными группами». В это же время пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмон прислала агентству РИА Новости фотографию, на которой Лукашенко с автоматом и разгрузочном автомате позирует у своей резиденции. На этот раз сына Николая рядом с президентом не было.

Позднее в МВД Белоруссии заявили, что в ходе воскресных протестов были задержаны 125 человек. Также сообщалось о задержании корреспондента российского агентства ТАСС Ивана Колыганова. По данным оппозиции, в митинге приняли участие около 100 тысяч человек.

Руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции НСН заявил, что режим Лукашенко ждет крах, а оппозиция стратегически победит.



«Тупик развития Белоруссии. Лукашенко сохранил экономику, он развил экономику, создал IT-сектор. Но все постсоветские и даже восточно-европейские страны развиваться могут только при условии модернизации России. Принудить Россию к модернизации никто не может. А это значит, что показать белорусам образ будущего Лукашенко не может. Поэтому оппозиция сейчас тактически проигрывает, но стратегически она победит. Режим Лукашенко обречен», - считает Делягин.

В свою очередь руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции высказался на тему будущего самого президента Белоруссии.

«Лукашенко потерял национальную идею, идею национального суверенитета. Так что в общественном мнении Лукашенко уже проиграл, большинство настроено против него. Поэтому Лукашенко придется опираться на насилие. Это будет хуже, чем диктатура. У Лукашенко сейчас остались только силовики. Но только на насилии удержаться невозможно. В истории охрана неоднократно убивала правителей, когда оставалась их единственной опорой», - объяснил Колташов.

При этом в Госдуме относительно перспектив Лукашенко настроены куда оптимистичнее экспертов. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил в эфире НСН, что ситуация в Белоруссии будет окончательно введена в конституционное поле.

«Расшатать ситуацию не удалось – это уже сейчас очевидно», - считает парламентарий.

Сюжет противостояния президента и оппозиции в Белоруссии с каждый днем обрастает новыми поворотами, а градус драматургии становится все выше. Видимо, теперь остается ждать, у кого первого сдадут нервы. Тем более, весь мир уже знает, что автомат у Лукашенко точно есть. Пускай и без рожка.











