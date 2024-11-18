«Государственный переворот?»: Президент Абхазии сбежал из Сухума, но не уходит
Абхазская оппозиция устроила стрельбу у телевидения, президент скрылся от гнева в родном селе и предложил досрочные выборы, а в Москве надеются, что «достойные урезонят оголтелых».
Протесты оппозиции в Абхазии, которые уже назвали попыткой государственного переворота, докатились от взятия правительственных зданий до атаки телевидения.
В ночь на понедельник в центре Сухума звучали выстрелы, при этом сбежавший из столицы президент Абхазии Аслан Бжания передумал уходить в отставку, а требования оппозиции туманны.
ПОБЕГ ПРЕЗИДЕНТА: СТРЕЛЬБА И ЛИЦЕМЕРИЕ
Серьезные беспорядки Абхазии начались 15 ноября на фоне полемики вокруг ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которым недовольна оппозиция. После ряда задержаний начались митинги, который вылились в пятницу в захват комплекса правительственных зданий. Оппозиция потребовала отставку Бжании, а сам он уехал в родное село Тамыш.
16 ноября Бжания заявил, что готов уйти и провести новые выборы, если митингующие уйдут из здания администрации президента, однако на следующий день передумал.
«Действия тех, кто хотел совершить государственный переворот, наши отношения с Россией не улучшат. Надо вспомнить, что Россия — наш единственный стратегический партнер. Люди с российскими флагами пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки. Это лицемерие», - возмутился Джания, назвав антироссийские высказывания митингующих «иезуитским подходом».
Бжания заявил 17 ноября, что оппозиция ведет страну к «силовому варианту» избрания президента, поэтому он останется на этом посту. Политик также предложил провести внеочередные выборы.
Однако ситуация на этом не успокоилась. В информационном центре президента Абхазии, сообщили о попытке захвата здания Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме, которая произошла «после полуночи 18 ноября». По данным пресс-службы президента, к зданию телевидения подъехали люди на 15 машинах и «открыли стрельбу в воздух», однако охранники отогнали их «предупредительными выстрелами».
Оппозиционер Темур Гулиа, возглавляющий организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины»), ранее объяснял, что телевидение «освещает только одну сторону», а митингующих показывает «бандитами и экстремистами».
РЕАКЦИЯ ОППОЗИЦИИ: ДОСТОЙНЫЕ И ОГОЛТЕЛЫЕ
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин объяснял НСН, что абхазская оппозиция хочет раскачать ситуацию в стране любыми методами.
«Люди, которые пришли к парламенту, это представители оппозиции, которые ищут любой повод для того, чтобы накануне будущих президентских выборов раскачать стабильность в республике и сформировать негативный образ власти. Им все равно, какой повод использовать. С некоторых пор они ничего лучшего не нашли, как пытаться торпедировать те или иные российско-абхазские договоренности. (…) В оппозиции есть разные люди, в том числе оголтелые. Есть и вполне достойные, критично относящиеся к власти, имеющие свою точку зрения, но при этом понимающие свою ответственность. Я надеюсь, что одни других урезонят», - отмечал Затулин.
Вместе с тем со стороны абхазской оппозиции пока приходят противоречивые заявления в ответ на предложение Бжании о внеочередных выборах.
Например, лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба заявил, что оппозицию устроит нынешний и.о. президента
«Принимаем решение, что исполняющим обязанности президента остаётся действующий вице-президент Бадра Гунба, но тогда кабинет министров полностью уходит в отставку. На место сегодняшнего премьер-министра назначается уже человек от нас, компромиссная личность», - сказал Ардзинба на встрече со сторонниками.
Со своей стороны, лидер «Воинов» Темур Гулиа заявлял о готовности создать временное правительство из членов координационного совета оппозиции.
«Если до вечера президент не подаст в отставку, мы из числа координационного совета организуем временное правительство, созовем всех госслужащих на работу, обеспечим условия для работы и будем контролировать процесс государственного управления», - говорил Гулиа ТАСС 17 ноября.
Однако Бжания в отставку не ушел и по-прежнему считает себя легитимным президентом. На этом фоне в МИД РФ рекомендовали россиянам отказаться от туристических поездок в живописную Абхазию.
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