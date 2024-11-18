«Государственный переворот?»: Президент Абхазии сбежал из Сухума, но не уходит

ПОБЕГ ПРЕЗИДЕНТА: СТРЕЛЬБА И ЛИЦЕМЕРИЕ

Серьезные беспорядки Абхазии начались 15 ноября на фоне полемики вокруг ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которым недовольна оппозиция. После ряда задержаний начались митинги, который вылились в пятницу в захват комплекса правительственных зданий. Оппозиция потребовала отставку Бжании, а сам он уехал в родное село Тамыш.

16 ноября Бжания заявил, что готов уйти и провести новые выборы, если митингующие уйдут из здания администрации президента, однако на следующий день передумал.

«Действия тех, кто хотел совершить государственный переворот, наши отношения с Россией не улучшат. Надо вспомнить, что Россия — наш единственный стратегический партнер. Люди с российскими флагами пришли на митинг, который перешел в массовые беспорядки. Это лицемерие», - возмутился Джания, назвав антироссийские высказывания митингующих «иезуитским подходом».

Бжания заявил 17 ноября, что оппозиция ведет страну к «силовому варианту» избрания президента, поэтому он останется на этом посту. Политик также предложил провести внеочередные выборы.

Однако ситуация на этом не успокоилась. В информационном центре президента Абхазии, сообщили о попытке захвата здания Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме, которая произошла «после полуночи 18 ноября». По данным пресс-службы президента, к зданию телевидения подъехали люди на 15 машинах и «открыли стрельбу в воздух», однако охранники отогнали их «предупредительными выстрелами».

Оппозиционер Темур Гулиа, возглавляющий организации ветеранов войны «Аруаа» («Воины»), ранее объяснял, что телевидение «освещает только одну сторону», а митингующих показывает «бандитами и экстремистами».