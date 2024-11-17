Президент Абхазии заявил, что не покинет свой пост
Аслан Бжания в беседе с прессой заявил, что остается избранным президентом Абхазии. По его словам, властям республики не удалось найти компромисс с оппозиционерами ни по каким вопросам, пишет РИА Новости.
Свою позицию Бжания назвал неизменной. Он добавил, что власть отдавать не будет. События, произошедшие в Сухуми 15 ноября политик охарактеризовал как попытку государственного переворота.
При этом 16 ноября Аслан Бжания на фоне масштабных протестов в республике заявил, что готов подать в отставку. На это он был готов пойти при условии, что демонстранты освободят ранее захваченные ими здания правительственного комплекса. Он подчеркивал, что если и сложит полномочия, то в любом случае будет баллотироваться на пост президента на следующих выборах.
Крупные протесты в Абхазии начались на фоне намерения парламента республики одобрить инвестиционное соглашение с Россией. Оппозиция потребовала отставки Бжании. 17 ноября демонстранты вернули республиканскому оборонному ведомству ранее захваченные грузовики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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