Президент Абхазии заявил, что не покинет свой пост

Аслан Бжания в беседе с прессой заявил, что остается избранным президентом Абхазии. По его словам, властям республики не удалось найти компромисс с оппозиционерами ни по каким вопросам, пишет РИА Новости.

Свою позицию Бжания назвал неизменной. Он добавил, что власть отдавать не будет. События, произошедшие в Сухуми 15 ноября политик охарактеризовал как попытку государственного переворота.