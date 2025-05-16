Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул
Самолет с госсекретарем США Марко Рубио приземлился в Стамбуле. Об этом сообщил корреспондент AFP.
Ранее Рубио заявлял, что представитель США будет присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле, однако он сам во встрече не поучаствует.
Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартуют в 10:45 мск. Встреча Москвы, Киева и Анкары — в 12:30 мск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИДе.
Глава МИД Турции Хакан Фидан выступит перед началом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом также сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru