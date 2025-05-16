Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул

Переговоры делегаций Турции, США и Украины стартуют в 10:45 мск. Встреча Москвы, Киева и Анкары — в 12:30 мск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступит перед началом переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом также сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД республики.







