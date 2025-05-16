Глава МИД Турции выступит перед началом переговоров России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступит перед началом переговоров России и Украины, которые планируются в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД республики.

«Ожидается выступление министра иностранных дел Турции... перед началом переговоров делегаций РФ и Украины, оно будет транслироваться в прямом эфире», - рассказал собеседник СМИ.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Турции, помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что представители РФ накануне провели плодотворную встречу с Хаканом Фиданом. Российские политики будут ждать украинских коллег для переговоров в Стамбуле «буквально с 10 утра» 16 мая, пишет RT.

