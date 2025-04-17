Представители США начали переговоры с Макроном в Париже
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф прилетели во Францию для переговоров с Эммануэлем Макроном и начали встречу за закрытыми дверями, сообщает TheGuardian.
В Париже также находятся украинские политики: министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава администрации президента Андрей Ермак. Однако Белый Дом не объявлял ни о каких переговорах с ними, хотя они уже пообщались с Макроном до его встречи с американцами.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что целью обсуждений является выработка совместной позиции по прекращению огня на Украине. Она добавила, что Америка настроена решительно, чтобы остановить конфликт как можно скорее.
Ранее Стив Уиткофф заявил, что признание четырёх российских регионов является самым быстрым путём к прекращению огня в конфликте на Украине, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru