Рубио: США стали лучше понимать позицию России по Украине
США стали лучше понимать, чего именно Россия хочет от Украины, об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.
Глава Госдепа отметил, что главное, чем занимается Америка прямо сейчас, — изучение позиции России по украинскому конфликту. Он отметил, что страны не разговаривали друг с другом три года. Рубио добавил, что он также пытается сопоставить требования Киева с пожеланиями Москвы.
По его словам, если он поймет, что достичь компромисса прямо сейчас невозможно, то Белый дом прекратит мирные усилия. Он заметил, что позиции стран могут быть очень далеки друг от друга.
Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио не поехал на встречу в Лондон после заявления украинского президента Владимира Зеленского о непризнании Крыма территорией РФ, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru