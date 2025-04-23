СМИ: Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме

Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку на встречу в Лондоне по мирному урегулированию украинского конфликта после заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме. Об этом пишет New York Times.

Мероприятие пройдет 23 апреля. США планируют представить на встрече предложения по урегулированию украинского кризиса, одно из ключевых - признание киевскими властями Крыма территорией России. Однако Зеленский заявил журналистам о неприятии этого варианта. После этого поездку Рубио отменили.

Поедет ли в Лондон спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, пока неясно, подтверждено лишь участие спецпосланника по Украине и России Кита Келлога. Также на встрече будут присутствовать представители Великобритании, Франции и Украины.

Ранее СМИ сообщили, что на встрече в Лондоне представители Вашингтона озвучат мирный план по урегулированию украинского конфликта из семи пунктов. В него входят в том числе прекращение огня и прямые переговоры Киева и Москвы, отказ Украины от членства в НАТО, признание де-факто американской стороной территорий, вошедших в состав России в 2022 году, пишет Ura.ru.

